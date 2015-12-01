Матіос: Суд почав процес по заочному засудженню керівника "Оплоту" Жиліна

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"З дотриманням всіх вимог процесуального законодавства та на підставі зібраних доказів, за клопотанням слідчого військової прокуратури сил АТО Краматорським міським судом Донецької області 27 листопада ухвалено рішення про початок спеціального досудового розслідування та судового провадження (заочного засудження) підозрюваного Євгена Жиліна, організатора та керівника терористичної групи "Оплот"", - йдеться в повідомленні.

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"Вирок українського суду тепер буде точно. Вирок за все скоєне - за тітушок проти Майдану, Маріїнський парк і покалічених людей, терористичні акти і підкуп працівників вже колишньої міліціі.За українським Законом і по Праву", - зазначив Матіос.

Про лідера терористичної групи "Оплот" Жиліна. Довго і скурпульозно, з дотриманням всіх вимог процесуального законода... Posted by Анатолій Матіос on Monday, November 30, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що в березні на Харківщині Службою безпеки України спільно із прокуратурою Харківської області виявлено та ліквідовано канал фінансування терористичних організацій так званих "ДНР" та "ЛНР", організований лідером "Оплоту" Євгеном Жиліним.