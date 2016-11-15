В окупованому Криму ФСБ не пускає адвоката до так званих "українських диверсантів"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Олександр Попков.

"Чотири дні слідчі ФСБ (як мінімум Кулаков С.В. і Сердюк А.М.) достовірно знають про наявність адвоката за угодою у Дмитра Штиблікова, але ігнорують і не допускають мене до справи і підзахисного. У неділю вдається вручити ордер і мої документи слідчому", - написав він.

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"Вчора ж увечері дізнаємося, що Володимир Дудка відмовився від хорошого принципового адвоката і йому призначили іншого, після чого Дудка дав відеосвідчення. Напевно, їх слід чекати вже завтра", - додав Попков.

Водночас він додав, що адвокату Дудки за угодою Оксані Железняк вдалося на "кілька хвилин прорватися до заляканого і пригніченого підзахисного".

"Той (Дудка – ред.) каже, що його змусять від неї відмовитися, і він змушений давати свідчення, які не відповідають реальності", - написав Попков.

"Тим часом попередній адвокат, призначений Штиблікову, повідомляє мені, що з її участю ніяких, відео не записувалося і ніяких слідчих дій не проводилося. Значить її теж прибрали зі справи. Але більше з родичами ніхто з адвокатів не зв'язувався", - додав Попков.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ФСБ РФ заявили про затримання "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим", – заявили в ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю заяву.