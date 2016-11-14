РосЗМІ повідомили про дачу "свідчень" "українськими диверсантами" (відео)

Це випливає з відеозапису допиту заарештованого, передає пропагандистське видання ТАСС.

Під час допиту Штибліков повідомив, що є військовослужбовцем Збройних сил України.

Читайте такожВолонтери довели абсурдність шоу ФСБ РФ із затримання "українських диверсантів" (фото, відео)

Серед завдань, йдеться у повідомленні росЗМІ, поставлених ГУР Міноборони України, були "підбір об'єктів для вчинення диверсій", а також "збір розвідувальних даних про дислокацію, організаційно-штатної структури військових частин у Криму і про проведення навчань на півострові".

"Для легалізації своєї діяльності (після окупації Криму - УНІАН) пішов на роботу в підрозділ Міноборони РФ в цивільний персонал", - йдеться у його вибитому зізнанні.

Другий заарештований - Олексій Бесарабов - також повідомив, що нібито є військовослужбовцем Міноборони України, проходив службу в інформаційно-аналітичному відділі морського розвідцентру ВМС України в Одесі, після цього - у відділі спеціальної розвідки розвідуправління штабу ВМС України.

Нагадаємо, вчора ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру "Номос" Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка. Російські силовики звинуватили їх у підготовці диверсій на території півострова. Кримський "суд" заарештував їх на два місяці.