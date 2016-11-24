Водія бензовоза - учасника ДТП, в якому загинули четверо військових, арештували на два місяці

Як повідомили УНІАН в прес-службі Центрального райсуду, засідання суду відбулося сьогодні, 24 листопада.

Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Однак суд заарештував чоловіка до 21 січня 2017 року, встановивши як альтернативний запобіжний захід можливість внесення застави в розмірі 360 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на автодорозі поблизу Миколаєва сталося зіткнення автоцистерни Scania і автомобіля OPEL Vectrа, в якому перебували четверо військових у віці від 19 до 43 років. Троє з них загинули на місці, ще один був госпіталізований і помер в лікарні. Водій бензовоза не постраждав.

Поліція затримала 49-річного водія автоцистерни Scania. Попередньо встановлено, що він не надав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався по головній дорозі

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) - передбачає покарання позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.