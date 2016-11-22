Під Миколаєвом в результаті зіткнення бензовоза з легковиком загинуло троє військових (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції Миколаївської області, 22 листопада о 16:30 на автодорозі «Ульянівка-Миколаїв» зіткнулися автоцистерна «Scania» та автомобіль OPEL-Vectra, в якому знаходились четверо військових. Троє з них загинули на місці, ще один - доставлений до медичного закладу. Водій вантажівки не постраждав.

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Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 УК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Встановлюються обставини ДТП.