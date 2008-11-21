Запорізьких аграріїв хочуть навчати у корейському навчальному центрі

Запорізька обласна державна адміністрація ініціює відкриття корейського навчального центру для запорізьких аграріїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, про це повідомили сьогодні на зустрічі керівництва Запорізької області та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні РО БЬОКОМ Паком і першого секретаря, консула посольства ДОХЙОН Кімом, які прибули в реґіон для підготовки економічної співпраці області з Корейською провінцією Чхунчхон-Пукто.

"Заступник голови ОДА Олександр СІН визначив основні проекти майбутньої співпраці. По-перше, вивчення досвіду корейських партнерів у використанні нових технологій у землеробстві. Допомогти в чому має відкриття спеціалізованого навчального центру для наших аграріїв. По-друге, Запорізька область зацікавлена в розвитку переробної галузі, зокрема в переробці продукції овочівництва. І, по-третє, перспективним напрямом співпраці є експорт зерна в Республіку Корея", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що "Корейська сторона висловила зацікавленість пропозиціями керівництва Запорізької ОДА.

"РО БЬОК Пак повідомив, що вже на початку грудня делегація корейських бізнесменів відвідає Запоріжжя", - повідомили в прес-службі.