Скоротилося виробництво соків і нектарів

За підсумками січня-жовтня 2008 року обсяги виробництва фруктових і овочевих соків і нектарів в Україні становили 849 тис. тонн, що на 5% нижче від показника за аналогічний період 2007 року.

Такі дані обнародувані в доповіді Державного комітету статистики України "Про соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2008 року", текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними Держкомстату, в жовтні вироблено 80,4 тис. тонн соків і нектарів, що на 3,3% нижче від показника вересня 2008 року і на 23,4% нижче від показника жовтня 2007 року.