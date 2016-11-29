На Донеччині розпочали ремонт пошкодженого водогону, що подає воду до Торецька

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Донецькій області, перед початком робіт сьогодні піротехнічні групи Збройних сил України провели обстеження навколишньої ділянки пошкодженого водогону на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадується, що 23 листопада внаслідок артилерійського обстрілу незаконних збройних формувань було пошкоджено ділянку водогону діаметром 900 мм «Горлівка – Торецьк», що спричинило повне припинення водопостачання міста Торецьк та виникла загроза припинення теплопостачання до об’єктів інфраструктури міста та населення.

Для життєзабезпечення Торецька та потреб населення підрозділи ДСНС підвозять технічну та питну воду.

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Крім того, з метою запобіганням випадків переохолодження у Торецьку працює три пересувні пункти обігріву.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що бойовики не дають можливості відремонтувати водогін до Торецьк.

За його словами, російська сторона у Спільному координаційному центрі з контролю і координації припинення вогню «шостий день відмовляється надавати гарантії припинення вогню на цій ділянці, щоб з того боку не обстрілювали ремонтників».