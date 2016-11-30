Понад 50% звернень до міграційних служб Польщі надходить від українців - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час відеовключення в Українському кризовому медіа-центрі.

Він не погодився з твердженням, що багато українців працює в Польщі нелегально.

«Я зустрічав дуже багато українців, питав їх, і вони всі тут перебувають легально. Можливо, якийсь відсоток, 5%, може, 10% від мільйона українців, які перебувають в Польщі, не мають візи, хоча я маю сумніви щодо цього…», - сказав Дещиця.

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За його словами, є багато випадків, коли українці прибувають до Польщі з робочою візою, а потім змінюють роботодавця.

«Українці легально прибувають в Польщу, багато хто з робочою візою на запрошення, але потім починають працювати на інші підприємства чи фірми, не ті, які їх запрошували. Це трошечки є ніби нелегально, але зараз це питання врегульоване, тому що ці особи повинні просто міграційну службу повідомити, що вони змінили працедавця», - сказав Дещиця.

За його словами, проблема полягає в тому, що до міграційної служби звертається багато людей і там існують великі черги.

«Дуже багато людей звертаються до міграційних служб Польщі, вже перебуваючи в цій країні, про зміну свого статусу, про зміну працедавця, зміну реєстрації. Польські міграційні служби не були до цього готові, збільшилася в десятки разів кількість звернень від іноземців, і основна маса, понад 50%, цих звернень до міграційних служб - це українці»,- сказав Дещиця.

Він зазначив, що постійно закликає українців працювати в Польщі легально.