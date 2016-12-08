"Беркутівці стріляли з-за барикад": родичі євромайданівця представили суду відео його вбивства

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

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"Сьогодні продовжувався розгляд справи 5 екс-"беркутівців", розглядали матеріали справи щодо одного із загиблих учасників Євромайдану. Це Володимир Чаплінський, житель Київської області. Чоловіку було 44 роки, коли його застрелив снайпер. На суді сьогодні виступали його батьки, дружина та син. Розповідали про участь чоловіка в Революції гідності з грудня 2013 року: чим він займався, що він охороняв учасників. Продемонстрували відео, де, за словами батьків, видно, що саме за бетонними барикадами тоді перебували спецпризначенці "Беркута" і стріляли. Втім, адвокати всі звинувачення відкидають. Вони наполягають на тому, що траєкторія руху не відповідає даним, що куля, можливо, випущена з-за бетонних барикад, можливо, рикошет, що було здійснено вистріл з іншого боку. Прокурори вважають, що надані дані доводять безпосередньо провину екс-"беркутівців", - зазначила вона.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура у лютому передала до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх співробітників "Беркута" Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського, яких підозрюють у розстрілі 48 учасників Євромайдану на вул. Інститутській в Києві 20 лютого 2014 р. Справу було об'єднано зі справою екс-"беркутівців" Павла Аброськіна і Сергія Зінченка.

Слідчі встановили причетність спецроти київського "Беркута" до розстрілів 48 протестувальників і заподіяння вогнепальних поранень 80 протестувальникам 20 лютого 2014 р. на вул. Інститутській. За результатами розслідування повідомлено про підозру 25 співробітникам цієї спецроти і керівному складу полку "Беркут" у причетності до цих подій, із них 20 оголошено в розшук та 5 перебувають під вартою.