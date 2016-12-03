Росія кілька разів хотіла обміняти двох "беркутівців", обвинувачених у вбивствах на Майдані - ЗМІ

Про це у своїй статті для DT.UA пише Вікторія Морозова. За її словами, обвинувачені вірять у те, що зможуть уникнути відповідальності навіть у разі визнання судом їхньої провини вини, хоча підсумки відеодопиту екс-президента України Віктора Януковича не виправдали їхніх очікувань.

"Упевненість, з якою тримаються обвинувачувані в убивствах "беркути", має цілком зрозумілу природу. Їм постійно нагадують із волі, що про них пам'ятають, їх не кинуть, їх не здадуть. "Одкровення" Януковича могли похитнути їхню впевненість у безкарності. Втім підсудні, наскільки відомо, запевняють: навіть у разі визнання вини їх обміняють. За нашими даними, "з того боку" як мінімум двічі хотіли виміняти Аброськіна й Зінченка. Невідома й реакція на таку пропозицію "цього боку", – повідомила вона.

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Журналіста вказує на те, що екс-беркутівців, які опинилися на лаві підсудних, "надихає" приклад ще одного фігуранта справи про вбивства на Майдані – їхнього командира Дмитра Садовника, який зумів втекти після того, як йому змінили запобіжний захід.

За словами автора, Садовник домігся від влади можливості втекти після того, як пригрозив розкрити певну інформацію щодо подій у Києві в лютому 2014 року. "Кажуть, екс-командир спецроти натякнув, що може й зайве сказати, коли його не звільнять з-під варти. І його звільнили. Про що міг сказати Садовник, хто і які гарантії давав тим, хто уможливив його втечу, можна тільки здогадуватися", – резюмує автор.

Нагадаємо, у 2014 році "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він утік.

28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції як свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.