У Львові відкрилась "Фабрика Святого Миколая"

21:34, 12 грудня 2016
Суспільство
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Фабрика відкрилась у рамках проведення благодійної акції "Миколай про тебе не забуде".

Фабрика відкрилась у шістнадцятий раз / фото УНІАН

У Львові сьогодні відкрилась Фабрика Святого Миколая. Цього дня у Львові у приміщенні Львівського Палацу Мистецтв у рамках проведення благодійної акції "Миколай про тебе не забуде" відкриття Фабрики відбулось в шістнадцятий раз.

На Фабриці, як пише "Zaxid.Net" приймають від благодійників іграшки, канцтовари, солодощі та засоби гігієни ― те, чого найбільше потребують дітлахи.

Після прийому речі сортують, а вже у неділю розноситимуть по домівках малечі.

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Теги: #свято#іграшки#благодійники