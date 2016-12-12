У Львові відкрилась "Фабрика Святого Миколая"

У Львові сьогодні відкрилась Фабрика Святого Миколая. Цього дня у Львові у приміщенні Львівського Палацу Мистецтв у рамках проведення благодійної акції "Миколай про тебе не забуде" відкриття Фабрики відбулось в шістнадцятий раз.

На Фабриці, як пише "Zaxid.Net" приймають від благодійників іграшки, канцтовари, солодощі та засоби гігієни ― те, чого найбільше потребують дітлахи.

Після прийому речі сортують, а вже у неділю розноситимуть по домівках малечі.