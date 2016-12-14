У Львові відкрилась унікальна виставка "Гуцульське Різдво" (фоторепортаж)

Як повідомляє Радіо Свобода, це понад п’ятсот експонатів із фондів музею і приватних колекцій, які розповідають про традицію святкування Христового народження на Гуцульщині, що охоплює частково Івано-Франківську, Чернівецьку і Закарпатську області.

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Тематичні експозиції виставки знайомлять із гончарством гуцулів, різьбленням, мосяжництвом, обробкою шкіри, іконою на склі. Показані народні строї гуцулів та гуцулок, музичні інструменти та зброя. Можна ознайомитись із традицією коляди та ритуальним танцем гуцулів. Представлено десятки дерев’яних хрестів і свічників - адже на Йордан обов’язково використовують свічники-трійці, які запалюють на столі.

"Гуцульське Різдво" експонуватиметься до 29 січня.