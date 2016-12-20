На Вінниччині 13 родин загиблих у зоні АТО отримали кошти на придбання житла

Про це повідомив заступник голови-директор Департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Ігор Івасюк.

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«Сьогодні на обліку в Вінницькій області знаходиться 25 сімей з числа загиблих учасників АТО та інвалідів І- ІІ групи, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. Станом на 19 грудня, вже 13 сімей отримали кошт на банківські рахунки. Одна сім’я не отримала кошти, оскільки ми чекаємо їхнього розподілу відповідно до другого траншу. На документальному рівні у нас все готово, на разі чекаємо розподілу від Міністерства фінансів України», - зазначив він.

За словами Ігоря Івасюка, згідно з останнім розподілом коштів, для Вінницької області додатково передбачено фінансування у розмірі 6 млн. 613 тис. грн., тому Вінницька ОДА матимете можливість завершити всі виплати.