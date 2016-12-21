У Польщі взялися за зміни працевлаштування іноземців, особливу увагу приділили українцям - ЗМІ

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на міністерство сім'ї, праці і соціальної політики Польщі.

Відомство працює над змінами правил, що стосуються сезонної праці іноземців, зокрема українців, які заповнюють пробіл на польському ринку праці, сказав віце-міністр сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Станіслав Швед.

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"На жаль, ми отримуємо інформацію, що з польської сторони відкриваються фірми заради того, щоб видати іноземцю заяву про намір працевлаштування і щоб громадянам України легше було отримати візу. Але це не означає, що така людина влаштовується в нас на роботу, буває, що він працює в тіньовій зоні або їде далі. Тому ми повинні знайти такі рішення, щоб ті могли у нас працювати, і щоб працювали в гідних умовах", - сказав він.

Уряд планує також полегшити правила, зокрема для кваліфікованих працівників через кордон, в тому і з України, щоб заохотити їх оселитися в Польщі на постійній основі.

Плановані зміни правил працевлаштування іноземців в сезонних роботах набудуть чинності не раніше 1 квітня 2017 року. Ті зміни, які стосуються заяв про намір працевлаштування іноземців, стануть обов'язковими не раніше початку 2018 року.

За даними польського міністерства сім'ї і праці, за станом на листопад в польських центрах праці зареєстровано 1 мільйон 13 тисяч заяв про намір працевлаштування іноземців. 96% цих заяв стосувалося громадян України.