На українців чиниться психологічний і фізичний тиск при в’їзді в Росію – ДПСУ

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що спецслужби РФ ведуть облік громадян України, які постійно їздять до РФ за допомогою прикордонної бази «Каскад-Поток».

За його словами, у зоні ризику знаходяться особи, які постійно перетинають україно-російський кордон у приватних справах; ті, що мають родичів у прикордонних районах РФ; власники автомобілів з російською реєстрацією.

«При спрацюванні бази «Каскад-Поток», російські прикордонники вилучають у громадянина України паспорт та доповідають старшому зміни або ініціатору постановки на контроль. Особу та транспортний засіб виводять з загального потоку для очікування прибуття ініціатора. Під час опитування спецслужби залякують українських громадян та погрожують заборонити в’їзд на територію РФ. Іноді трапляються випадки вимагання грошових коштів. Здебільшого задаються питання про особисту участь в АТО або участь близьких родичів, суспільно-політичну обстановку в Україні та співпрацю зі структурами Служби безпеки України», – повідомив Слободян.

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Також представники російських спецслужб відбирають та перевіряють вміст і контакти мобільного телефону.

За словами Слободяна, у ході бесід з громадянами України, які затримувалися на території РФ, стало відомо про неодноразові спроби співробітників ФСБ РФ схилити їх до конфіденційного співробітництва або змусити зізнатись у розвідувальній діяльності на користь України. Багато з них розповідали про застосування проти них фізичної сили, зокрема для того, аби останні зізналися в злочинах, яких вони не скоювали (наприклад, крадіжка).

«В зв’язку з цим Держприкордонслужба України в черговий раз рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до РФ без зайвої необхідності», – додав Слободян.