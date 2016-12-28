Одеські катакомби внесено до переліку об'єктів нерухомих пам'яток України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, наказом Міністерства культури три об'єкти культурної спадщини в Одеській області занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України: «Старовинна каменоломня Карантинної балки, 1811-1814 рр..», «Каменоломні Молдаванки, 1850-1880 рр.» і «Підземний хід Воронцовського палацу, 1826 р.».

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Зазначається, що старовинна каменоломня Карантинної балки, розташована на правому схилі Карантинної балки під малоповерховою забудовою по вул. Буніна, 7 на глибині 10-15 метрів, є найстарішою з відомих в Одесі.

Каменоломні одного з районів Одеси – Молдаванки - розташовані під міськими кварталами, забудованими будівлями і спорудами в межах вулиць: Разумовської, Комітетської, Степової, Мельницької і Балківської на глибині 15-25 метрів.

«Ця ділянка каменоломень складається з більш як 3-х десятків каменоломень, сполучених між собою в різний час, і є єдиним підземним лабіринтом», - зазначили в міськраді.

Третій об'єкт - Підземний хід Воронцовського Палацу загальною довжиною 140 м розташований на глибині 4 метри під схилом обриву в районі Військової балки, під забудовою у Воронцовському провулку, 2 і починається невеликою криницею в підлозі підвалу Воронцовського палацу. Підземний хід є найстарішою підземною виробкою з її основними елементами, збереженими первинним облицюванням і природною печерою.

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«Внесення одеських катакомб до Державного реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини та взяття їх під охорону держави дасть змогу надалі ініціювати процедуру включення катакомб до основної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», - підкреслили в прес-службі.

У мерії пояснили, що вищеназвані три об'єкти, що становлять велике значення як історична спадщина міста, у вересні 2015 року були рекомендовані на розгляд у Міністерстві культури України для включення до Державного реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини за категорією місцевого значення як пам'ятки історії, архітектури та містобудування.