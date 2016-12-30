"Від часів кам'яного століття до Австрійської імперії": мешканець Львівщини створив музей власних знахідок (відео)

Про це повідомляє ТСН.

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Зброя часів кам'яного і бронзового століття, унікальні прикраси Київської Русі, козацькі люльки та речі періоду Австрійської імперії.

Всі ці артефакти за більш ніж півстоліття зібрав Віктор Іванюк. У його колекції декілька сотень раритетів, деяким тисячі років.

Їх він виставляє у себе вдома. Майже всі експонати шукач зібрав в околицях рідного села, де колись було городище Київської Русі.