"Від часів кам'яного століття до Австрійської імперії": мешканець Львівщини створив музей власних знахідок (відео)
18:32, 30 грудня 2016Суспільство
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Житель Львівщини самостійно зібрав унікальну колекцію власних знахідок.
Майже всі експонати шукач зібрав в околицях рідного села / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
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Зброя часів кам'яного і бронзового століття, унікальні прикраси Київської Русі, козацькі люльки та речі періоду Австрійської імперії.
Всі ці артефакти за більш ніж півстоліття зібрав Віктор Іванюк. У його колекції декілька сотень раритетів, деяким тисячі років.
Їх він виставляє у себе вдома. Майже всі експонати шукач зібрав в околицях рідного села, де колись було городище Київської Русі.
Житель Львівщини самостійно зібрав унікальну колекцію власних знахідок
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