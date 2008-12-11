Торги на фондових ринках США закрилися в плюсі

Торги на біржових ринках США 10 грудня, повідомляє Reuters, закінчилися незначним зростанням основних котирувань. Зокрема, індекс Dow Jones зріс за підсумками торгів на 0,81 відсотка (70,09 пункту), високотехнологічний Nasdaq додав 18,14 пункту (1,17 відсотка), а показник широкого ринку S&P 500 - 10,57 пункту (1,19 відсотка).

В цілому, зазначають експерти, для біржової сесії 10 грудня був характерний високий ступінь волатильності, викликана планом уряду США щодо порятунку автомобільних гігантів країни (Chrysler, Ford і General Motors). Важливу роль у різких коливаннях акцій на біржах також відіграли повідомлення про плани одного з найбільших експортерів нафти - Саудівської Аравії - скоротити постачання нафти на світовий ринок, що, своєю чергою, привело до збільшення вартості цієї сировини на 3 відсотки.

Лента.ру