Порошенко підписав закон, що дозволяє бійцям АТО виходити на пенсію на 5 років раніше

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Документом вносяться зміни до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам вищезазначених категорій громадян, які загинули чи зникли безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за віком.

Закон набуває чинності через місяць з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» (№ 3252), яким надала право на 5 років раніше призначати пенсії за віком бійцям АТО.