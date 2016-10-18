Рада дозволила бійцям АТО виходити на пенсію на 5 років раніше

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Голова Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова наголосила, що цей закон дає право на дострокове призначення пенсій за віком чоловікам і жінкам, які були учасниками бойових дій в АТО, зокрема після досягнення чоловіками віку в 55 років, жінками – 50-55 років.

При цьому це відбувається за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Денісова повідомила, що цей закон надає право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника членам сім’ї учасника бойових дій в АТО.