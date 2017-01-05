У Харкові закрили справи проти лідера "Оплоту" Жиліна після офіційного підтвердження його смерті

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року.

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У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2016 р. на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації у ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох осіб, однією із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін.

Прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик у вересні в коментарі кореспондентові УНІАН повідомила, що стосовно Жиліна в області відкрито кілька кримінальних проваджень. Зокрема, Управління СБУ в Харківській області розслідує злочини, передбачені ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 1,2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Управління ДФС України в Харківській області розслідує провадження, відкрите за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (організація злочинної групи, фіктивне підприємництво) ККУ.

Дубовик наголосила, що як тільки правоохоронці отримають офіційне повідомлення про смерть Жиліна, епізоди, що стосуються виключно його діяльності, будуть виокремлені та провадження за ними закриті.

Радник міністра МВС України Зорян Шкіряк 20 вересня повідомив, що представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, однак очікується офіційне підтвердження. Водночас, він не виключив, що що його смерть могла інсценувати ФСБ Росії. У прокуратурі Харківської області сьогодні повідомили, що не отримували офіційного підтвердження факту смерті Жиліна. Стосовно лідера "Оплоту" в області відкрито кілька кримінальних проваджень і його оголошено в розшук.