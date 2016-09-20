ЗМІ: Жиліна могли вбити через конфлікт навколо "відмивання" грошей на "русский мир"
Російські слідчі вважають, що лідера харківської терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна вбили не через його політичну позицію.
Багато коментаторів, які виступають у ЗМІ, вже заявили, що причиною вбивства Жиліна стали його політичні погляди і боротьба з «київською хунтою». Однак головна версія, яку обговорюють люди, які знали «оплотівця», - це, навпаки, конфлікт з колишніми соратниками по «русскому миру», пише Новая газета.
Кримські проросійські активісти, які багато спілкувалися з Жиліним, розповіли виданню, що той щедро вкладався в «Російську весну». Було ясно, що «оплотовець» має доступ і до грошей московських кураторів, і до просто «брудних грошей».
Читайте такожРозстріл Жиліна: поранений товариш ватажка "Оплоту" також розшукується в УкраїніЖилін був однією з чільних фігур кримінального світу Харкова. У ході бандитських воєн Жилін опинився в СІЗО за підозрою у замаху на Геннадія Кернеса.
У 2014 році в розпал конфлікту на своїй батьківщині Жилін переїхав до Москви, але зв'язків з українським сходом не втратив.
Ще до війни він займався бізнесом з "відмивання", надаючи російським і українським тіньовим структурам послуги з легалізації чорного налу. Після захоплення території Донецької і Луганської областей сепаратисти отримали доступ до місцевих сховищ Нацбанку України, пише Новая газета.
Перебуваючи в Москві, Жилін допомагав соратників у боротьбі за «Русский мир» переводити і конвертувати кошти з цих сховищ. Крім цього Жилін надавав послуги по легалізації грошей, викрадених з банкоматів і сховищ приватних банків Донбасу.
За словами джерел, в найбільш напружений для Донбасу період весни-літа 2014 року через нього могли проходити сотні мільйонів гривень щомісяця, зазначає Новая газета.
Нинішній глава «ДНР», а тоді підлеглий Жиліна Олександр Захарченко входив у коло основних учасників відмивального бізнесу. Втім, після закріплення Захарченко на посаді лідера «ДНР» між підлеглим і начальником почалися протиріччя.
Як згадує один із знайомих Жиліна, засновник «Оплоту» попросив голову «ДНР» підшукати йому «пост і ділянку в Донецьку». «Захарченко спочатку начебто обіцяв, а потім вирішив просто кинути свого боса».
Основна версія вбивства, яку розглядають знайомі Жиліна, — «бізнес-конфлікт» з кимось із учасників відмивального ланцюга. Потік лихих грошей з Донбасу в останній рік практично вичерпався, що стало підґрунтям для напруги між багатьма колишніми деталями «русского мира». У той же час активи, що залишилися на Донбасі, як стверджують в Донецьку, тепер надійно контролює вже нові люди під наглядом кремлівських кураторів.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдана Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Вітерець" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.
Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.
Жиліна вбили під час зустрічі, яка була призначена з метою вирішення «питань бізнесу», повідомили в Слідчому комітеті Росії.