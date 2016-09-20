ЗМІ: Жиліна могли вбити через конфлікт навколо "відмивання" грошей на "русский мир"

Багато коментаторів, які виступають у ЗМІ, вже заявили, що причиною вбивства Жиліна стали його політичні погляди і боротьба з «київською хунтою». Однак головна версія, яку обговорюють люди, які знали «оплотівця», - це, навпаки, конфлікт з колишніми соратниками по «русскому миру», пише Новая газета.

Кримські проросійські активісти, які багато спілкувалися з Жиліним, розповіли виданню, що той щедро вкладався в «Російську весну». Було ясно, що «оплотовець» має доступ і до грошей московських кураторів, і до просто «брудних грошей».

Читайте такожРозстріл Жиліна: поранений товариш ватажка "Оплоту" також розшукується в УкраїніЖилін був однією з чільних фігур кримінального світу Харкова. У ході бандитських воєн Жилін опинився в СІЗО за підозрою у замаху на Геннадія Кернеса.

У 2014 році в розпал конфлікту на своїй батьківщині Жилін переїхав до Москви, але зв'язків з українським сходом не втратив.

Ще до війни він займався бізнесом з "відмивання", надаючи російським і українським тіньовим структурам послуги з легалізації чорного налу. Після захоплення території Донецької і Луганської областей сепаратисти отримали доступ до місцевих сховищ Нацбанку України, пише Новая газета.

Перебуваючи в Москві, Жилін допомагав соратників у боротьбі за «Русский мир» переводити і конвертувати кошти з цих сховищ. Крім цього Жилін надавав послуги по легалізації грошей, викрадених з банкоматів і сховищ приватних банків Донбасу.

За словами джерел, в найбільш напружений для Донбасу період весни-літа 2014 року через нього могли проходити сотні мільйонів гривень щомісяця, зазначає Новая газета.

Нинішній глава «ДНР», а тоді підлеглий Жиліна Олександр Захарченко входив у коло основних учасників відмивального бізнесу. Втім, після закріплення Захарченко на посаді лідера «ДНР» між підлеглим і начальником почалися протиріччя.

Як згадує один із знайомих Жиліна, засновник «Оплоту» попросив голову «ДНР» підшукати йому «пост і ділянку в Донецьку». «Захарченко спочатку начебто обіцяв, а потім вирішив просто кинути свого боса».

Основна версія вбивства, яку розглядають знайомі Жиліна, — «бізнес-конфлікт» з кимось із учасників відмивального ланцюга. Потік лихих грошей з Донбасу в останній рік практично вичерпався, що стало підґрунтям для напруги між багатьма колишніми деталями «русского мира». У той же час активи, що залишилися на Донбасі, як стверджують в Донецьку, тепер надійно контролює вже нові люди під наглядом кремлівських кураторів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдана Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Вітерець" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.

Жиліна вбили під час зустрічі, яка була призначена з метою вирішення «питань бізнесу», повідомили в Слідчому комітеті Росії.