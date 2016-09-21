У поліції розповіли, де планується похорон ватажка "Оплоту" Жиліна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника облуправління поліції – начальник кримінальної поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області Ігор Назаренко сьогодні під час брифінгу.

"За наявною на теперішній час інформацією похорон Жиліна повинен відбутися, якщо я не помиляюся, завтра в місті Бєлгород. Там, де похований його батько. Інформація про те, що Жиліна будуть ховати в Харкові на теперішній час не підтверджена", - сказав Назаренко.

Він наголосив, і Жилін, й поранений під час нападу разом із ним Андрій Козар перебували в розшуку в Україні. На цей час російська сторона не повідомила офіційно про загибель ватажка "Оплоту".

"Російська сторона на теперішній час офіційно нас про смерть Жиліна не повідомила. Є певні труднощі в спілкуванні з правоохоронними органами Російської Федерації, але це ми вирішуємо каналами Інтерполу. Як Жилін, так і Козар перебували у розшуку. Козар у розшуку з 2013 року, Жилін – із 2014 року", - сказав Назаренко.

За його словами, Козар перебував у розшуку за підозрою у скоєнні злочинів, пов’язаних зі збутом наркотичних речовин, а також за підозрою у скоєнні вбивства журналіста харківської газети "Новий стиль" Василя Климентьєва. У свою чергу Жилін перебував у розшуку за підозрою у скоєнні цілого ряду злочинів – "організація вбивства на замовлення", "створення злочинної організації", "легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом" тощо.

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"Розшукові справи щодо вказаних осіб перебувають у провадженні Головного управління Нацполіції в Харківській області", - зазначив Назаренко, додавши, що якщо стане відомо про загибель фігурантів справи щодо них будуть закриті.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації у ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох осіб, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Жиліна було вбито, а його знайомий Андрій Козирєв дістав поранення.

Радник міністра МВС України Зорян Шкіряк 20 вересня повідомив, що представники міністерства внутрішніх справ РФ підтвердили факт загибелі Жиліна, однак очікується офіційне підтвердження. Водночас, він не виключив, що що його смерть могла інсценувати ФСБ Росії.

У прокуратурі Харківської області сьогодні повідомили, що не отримували офіційного підтвердження факту смерті Жиліна. Стосовно лідера "Оплоту" в області відкрито кілька кримінальних проваджень і його оголошено в розшук.