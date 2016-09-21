Шкіряк про ватажка "Оплоту" Жиліна: він був цінним свідком у злочинах спецслужб РФ на території України (відео)

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає 5 канал.

"Можу сказати, що за інформацією наших джерел, вбивство Жиліна відбулося насправді. Я зізнаюся, що абсолютно не шкодую, і туди йому й дорога. Що стосується цінності такого персонажа, то вона – безумовна, оскільки Жилін надзвичайно тісно співпрацював із минулою владою, маю на увазі з режимом Якуновича з огляду на злочини проти Майдану. Знав досить багато, через нього проходили і фінансування тітушок, і бойовиків, і озброєння", - зазначив він.

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За його словами, Жилін був надзвичайно обізнаний у тих речах і провокаціях, і злочинах, які здійснювали безпосередньо російські спецслужби на території України і на сході України під час спроб організації так званої "Новоросії".

"Це був справді цінний свідок", - наголосив Шкіряк.

Відповідаючи на запитання, чи була можливість затримати Жиліна, він відповів: "У тій ситуації в якій ми перебували, хотілося б його затримати, але він негайно виїхав до Росії, спочатку у Бєлгород, а потім далі до Москви. На території РФ затримати його було неможливо. Скажу, що навесні 2014 року наші правоохоронні органи знаходилися у достатньо складній ситуації – це був період деморалізації, період початку становлення нової української правоохоронної системи і тоді таких можливостей у нас не було. Звичайно, якби це відбулося зараз, то розмова була зовсім іншою".

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області Російської Федерації у ресторані "Вітерець" кілер розстріляв двох осіб, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Жиліна було вбито, а його знайомий Андрій Козирєв дістав поранення.