У Міноборони повідомили, до якого віку призиватимуть офіцерів запасу

У Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.

Про це йдеться в розміщеному на сайті Міністерства оборони України коментарі начальника управління кадрового забезпечення офіцерським складом - заступника начальника головного управління персоналом Генерального штабу Збройних сил України Марка Андрусяка.

Він зазначив, що завдяки вступу в силу закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб з числа учасників антитерористичної операції" є можливість ввести в ЗСУ такий вид військової служби, військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Читайте такожГенштаб готує "мобілізацію" офіцерів запасу: призвати планують близько 4 тисяч осіб

"Це, будемо так говорити, аналог строкової військової служби, але до неї залучатимуться громадяни України віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерське звання молодшого лейтенанта запасу, які не проходили військової служби", - розповів Андрусяк і додав, що термін такої служби становить 18 місяців.

За його словами, укладання контрактів залежить від категорії військовослужбовців - для осіб рядового складу термін контракту буде складати до 3 років, для осіб сержантського складу - від 3 до 5 років, для осіб офіцерського складу - від 2 до 10 років.