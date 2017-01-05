Призов офіцерів запасу: в Генштабі розповіли подробиці
17:21, 05 січня 2017Суспільство
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Офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри у ВУЗах, призиватимуть у лютому.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це в ефірі радіо «Армія ФМ» повідомив заступник начальника Головного управління персоналом Генерального штабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк, пише Inforesist.
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За його словами, термін призову складе 18 місяців. Призов буде проводиться щоквартально і розпочнеться вже у лютому.
У Генштабі додали, що для офіцерів запасу передбачено збереження робочих місць та заробітної плати.
Як повідомляв УНІАН, під призов підпадають офіцери запасу до 43 років, які не служили в Збройних Силах.
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