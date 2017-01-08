Транспортний колапс у Львові: зранку на рейси не виїхали понад 80% маршруток

Станом на 09:00 неділі, 8 січня, на рейси у Львові не виїхало 413 із 502 автобусів. Про це свідчать результати моніторингу, проведеного ГО «За якісний транспорт».

«На 19 маршрутах не виїхав жоден автобус, а на 22 автобусних маршрутах виїхало не більше двох автобусів», – йдеться у повідомленні громадської організації.

Середній показник кількості автобусів по всіх АТП – 18,4% від потрібної кількості.

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Жодного автобуса не виїхало на маршрути №1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.

За даними управління траспорту Львівської міськради, станом на 10:00 8 січня на міських маршрутах працювали 206 автобусів від усіх п`яти компаній, які мають ліцензії на здійснення пасажирських перевезень - «Міра і К» (27 автобусів), «Успіх БМ» (50), «Фіакр» (40), АТП 14630 (37), комунальне АТП №1 (52).

«Випуск автобусів на маршрути сьогодні кращий, ніж вчора, але ще багато машин з технічних причин не працює», - цитує прес-служба ЛМР слова начальника управління транспрту Віктора Щира.

Як інформував Zaxid.net, перебої у курсуванні громадського транспорту Львова почались у п’ятницю, 6 січня. Уже ввечері на міські маршрути не виїхали 582 автобуси. На 14 автобусних маршрутах виїхало не більше двох автобусів. Ввечері 7 січня на рейси не виїхали 429 автобусів із 502.

Як пояснили в міській раді, проблеми з громадським транспортом у Львові виникли через похолодання. За даними синоптиків, низька температура протримається у Львові до 12 січня. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у найближчі дні температура удень становитиме 10-14 градусів нижче нуля, а вночі опускатиметься до 17 градусів за Цельсієм.