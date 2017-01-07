У Львові на площі Ринок "ожила" Різдвяна шопка (фотогалерея)

Про це повідомляє 032.ua.

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Участь в шопці беруть пластуни, також задіяні живі тваринки: ослик та овечки. Їх щодня доставлятимуть до Львова, а ввечері відвозитимуть додому.

Шопка працюватиме чотири дні: з 6 до 9 січня. Вхід для усіх охочих безкоштовний.

Як відомо, сьогодні православний світ святкує Різдво.