У Львові на площі Ринок "ожила" Різдвяна шопка (фотогалерея)

14:55, 07 січня 2017
Суспільство
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Це одна з нових різдвяних традицій Львова, яка дуже сподобалась як львів`янам, так і туристам.

Про це повідомляє 032.ua.

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Участь в шопці беруть пластуни, також задіяні живі тваринки: ослик та овечки. Їх щодня доставлятимуть до Львова, а ввечері відвозитимуть додому.

Шопка працюватиме чотири дні: з 6 до 9 січня. Вхід для усіх охочих безкоштовний.

Як відомо, сьогодні православний світ святкує Різдво.

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Новина в сюжеті: Різдво в Україні
Теги: #свято#Різдво#шопка