Активізація купівлі-продажу житла в Києві очікується в березні

Активізація операцій купівлі-продажу на ринку нерухомості Києва очікується в березні 2009 року.

Таку думку висловив президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНМ) Олександр РУБАНОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Згідно з його очікуваннями, кінцеву точку коригування цін на житло можна чекати влітку, а з осені ситуація стабілізується. «До обсягу ринку 2005 року ми можемо повернутися через 5 років», - вважає він.

О.РУБАНОВ зазначив, що слід чекати не обвалу цін, а коригування вартості житла, оскільки ціни на житло, які були 2-3 роки тому, «нічого спільного з економікою не мали».

За даними О.РУБАНОВА, ціна пропозиції житла в Києві на лістингах і в ЗМІ на 20% вище за вартість реального продажу. При цьому, якщо рік тому торг становив 1-2% від суми продажу квартир на вторинному ринку, то сьогодні він - 20-30%.

Водночас на первинному ринку забудовники пропонують акції з 20-25% знижками на житло.

Президент СФНМ додав, що обсяг операцій купівлі-продажу житла за січень-листопад в Києві знизився в 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2007 року.

На думку першого віце-президента СФНМ Ігоря ОДНОПОЗОВА, до нинішньої ситуації на ринку нерухомості призвели наступні причини: згортання банками іпотечного кредитування, що зробило іпотеку недоступною, і очікування обвалу цін на житло. При цьому до 70% всіх операцій на ринку нерухомості проводилося зі спекулятивною метою. За його словами, починаючи з квітня ц.р. ринок став «немодним» для цієї мети і спекулянти перейшли на фондовий ринок, а з літа відбувалося масове викидання на ринок «непотрібної» нерухомості, що збільшило пропозицію над попитом.

І.ОДНОПОЗОВ зазначив, що сьогодні пропозиція превалює над попитом, що означає, що ціни на житло зростати не будуть. Водночас влітку можна чекати деякого зниження вартості житла у зв`язку з традиційним затишшям.

Довідка УНІАН. Спілка фахівців з нерухомого майна України була створена на базі Спілки фахівців з нерухомого майна Києва, що працює на ринку 12 років. Засновницький з`їзд Спілки відбувся 26 липня 2007 року, а 23 серпня 2007 р. всеукраїнська організація була зареєстрована в Міністерстві юстиції.

Основними напрямами діяльності організації є: впровадження єдиної системи стандартизації ріелтерської діяльності через професійне навчання і сертифікацію фахівців ринку нерухомості, розробка і впровадження єдиної бази даних об`єктів по всій території України, впровадження програм співпраці з непрямими операторами ринку нерухомості для підвищення рівня і якості клієнтської послуги, участь в розробці проектів законодавчих ініціатив у сфері нерухомості, співпраця з іншими професійними громадськими організаціями в Україні і за кордоном.