"Битва екстрасенсів" з російськими військовими з Донбасу: СТБ обіцяє звільнити відповідальних за вихід програми (відео)

Голова правління медіа Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook вибачився за появу програми "Битва екстрасенсів" з військовими РФ в ефірі СТБ, назвавши це "неприпустимим з моральної точки зору".

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"Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимим. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам", - написав Бородянський.

За його словами, були прийняті наступні рішення: припинити показ програми "Битва екстрасенсів" виробництва телеканалу ТНТ. Також, звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір.

На телеканалі СТБ вчора, 16 січня, ввечері вийшла в ефір російська версія проекту "Битва екстрасенсів", в якій брали участь "люди в камуфляжі", серед яких були колишні і діючі російські військові. Один з них відкрито зізнався, що брав участь у бойових діях в Україні.