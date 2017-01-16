До Дніпра їде комісія МВС - ЗМІ
22:23, 16 січня 2017Суспільство
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Глава МВС Арсен Аваков відправив до міста комісію внутрішньої безпеки міністерства, яка буде розбиратися у роботі відділку поліції в Соборному районі міста.
Аваков направив в Дніпро комісію МВС / УНІАН
Про це повідомив начальник управління торгівлі міськради Дніпра Руслан Мороз, передає місцевий портал 056.ua.
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Чиновник заявив, що працівники відділення поліції у Соборному районі заважають комунальникам проводити демонтаж білбордів, заарештовують техніку і не втручаються, коли групи людей перешкоджають комунальникам робити свою роботу. Один з автобусів підрядників було розбито, шини проколото. Загалом постраждало близько 20 одиниць комунальної техніки.
Він також повідомив, що з 300 білбордів, які за рішенням суду повинні бути знесені, на сьогодні демонтували лише близько 30.
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