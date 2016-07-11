У Дніпрі вчетверо скоротять кількість рекламних конструкцій на вулицях

За словами начальника управління реклами та торгівлі Дніпровської міськради Руслана Мороза, перші 3 білборда зрізали минулого тижня, передає Gorod.dp.ua.

Вже на цьому тижні зачистка міста від нелегальної реклами продовжиться. Всього планують прибрати близько 3,5 тисячі рекламних носіїв.

«Зараз у Дніпропетровську є більше 4,5 тисяч рекламних конструкцій. Ми збираємося скоротити їх кількість приблизно до тисячі об'єктів. Крім того, будуть розроблені правила, яким будуть відповідати всі рекламні носії», - зазначив Мороз.

Він зазначив, що таке масове знесення обумовлене роками бездіяльності профільного комунального підприємства: виконком міськради приймав рішення про знесення незаконно розміщених рекламних носіїв, однак воно просто не виконувало доручені йому роботи по демонтажу.

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За словами чиновника, є 5-6 таких рішень, кожне з яких стосується 400-500 об'єктів, і це не тільки білборди та сітілайти, але і всі рекламні носії, включаючи вивіски.

«Ми почали виконувати рішення минулих виконкомів щодо демонтажу рекламних об'єктів, що не відповідають правилам розміщення. В основному ці рішення стосувалися конструкцій, які були встановлені взагалі без будь-яких дозвільних документів. Потім будемо брати район міста та досліджувати всі конструкції на відповідність правилам розміщення. Адже подекуди вони просто стоять частоколом. Але вже за попередніми оцінками, кількість конструкцій зменшиться в 4 рази», - розповів Мороз.

Жителів теж просять підключиться до виявлення неправильно розміщених конструкцій, які заважають проходу, огляду. Про такі рекламні носії можна повідомити за телефоном гарячої лінії міськради 0 800 501 174.