"І бути не може!": Москаль відповів на закиди "здати" Закарпаття, спростував сепаратизм у регіоні

Про це розповів губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль в інтерв’ю ONLINE.UA.

"Це розгорнула Російська Федерація цю діяльність і через якісь підставні сайти друкує всяку дурницю. Бо розуміє, що не може інакше розхитати ситуацію, бо не має тут сил і має активний супротив влади. От вони і намагаються розхитувати інформаційно, вкидаючи різні фейки", - наголосив він.

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За словами Москаля, на Закарпатті немає такої однорідності населення, як у Львівській, Івано-Франківській областях, де українці складають 98,9%.

"Розхитують, тому що багатонаціональне населення. Ну, і, друге — те, що невеличка частина населення себе не визнає українцями, визнає себе русинами", - зазначив губернатор Закарпатської області.

"Ще раз конкретно заявляю: немає тут ніякого сепаратизму. І бути не може!" - запевнив Москаль.

Також він розповів, що йому закидали наміри здати Закарпаття іншій державі.

"Що адміністрація вже готова, хліб спекла, рушник дістала. Ну, що говорить? Кажу: ми як будем уже на кордон іти — ми вас запросимо. Або знімки вам вже потім перешлемо..." - іронізує очільник Закарпатської області.

Як повідомлялося, раніше організація українських хакерів "КіберХунта" заявила, що зламала листування помічника президента РФ Суркова. Хакери стверджують, що опубліковані документи – це план з дестабілізації України, зокрема, ситуації на Закарпатті.