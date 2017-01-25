У МВС пояснили, навіщо планують скоротити термін дії водійських посвідчень

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва.

За її словами, наразі в МВС працюють над гармонізацією українського законодавства із законодавством країн Європейського Союзу, оскільки такі зобов'язання взяла на себе Україна під час підписання угоди про асоційоване членство в ЄС.

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“Мова йде про імплементацію директив Європейського Союзу, які стосуються перевезення небезпечних вантажів, а також щодо водійського посвідчення. Коли ми говоримо про водійське посвідчення, то мається на увазі, по-перше, повний його захист від підробки, по-друге — екзаменаційна система, яка має стимулювати людину до чесного складання іспиту, по-третє, це перегляд класифікації категорій та підкатегорій транспорту, а, по-четверте — це те, що викликало певне занепокоєння — це термін дії водійського посвідчення. Тут я хочу сказати, що мається на увазі перегляд стану здоров'я водія, оскільки на сьогодні в Україні існує велика проблема з медичними довідками і з небезпекою для громадян, особливо від транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі або людей”, - сказала Дєєва.

Вона також наголосила, що мова не йде про періодичну переекзаменовку водіїв, а про періодичний медичний огляд. При цьому пропонується, що для водіїв категорії “В” встановити періодичність медогляду раз на 15 років, а для водіїв, які перевозять людей або небезпечні вантажі, цей термін буде коротшим.

Також вона додала, що наразі нововведення в сфері Правил дорожнього руху обговорюється на рівні МВС, комітетів парламенту, а також громадського сектору. Лише після цього напрацьовані документи будуть винесені на обговорення у Верховну Раду. “У лютому, на початку березня, ці законопроекти будуть направлені до парламенту”, - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, МВС планує скоротити термін дії водійських посвідчень з 30 до 5-15 років, переглянути категорії транспортних засобів згідно з вимогами ЄС та запровадити мікрочіп як складову частину посвідчення водія.

За президентства Віктора Януковича керівництво МВС виступило з ініціативою обмежити термін дії водійських посвідчень десятьма роками, посилаючись на нібито вимоги Віденської конвенції про дорожній рух. Однак пізніше влада відмовилася від цієї ініціативи під тиском громадськості, оскільки встановлення терміну дії водійського посвідчення кожна країна визначає індивідуально і в Конвенції не існує прямих вимог щодо терміну дії водійських посвідчень.