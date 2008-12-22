Уряд поки не планує зниження ПДВ
20:43, 22 грудня 2008Суспільство
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Про це повідомив Олександр Турчинов
Кабінет Міністрів України поки не готує законопроект про зниження податку на додану вартість.
Про це УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.
Відповідаючи на запитання про те, до якого рівня може бути знижено цей податок, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Поки ми це не плануємо».
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна» прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд виступає за зниження ПДВ і податку на прибуток.
Прем`єр повідомила, що на засіданні Кабміну 20 грудня планувалося схвалити законопроекти про зниження цих податків.
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