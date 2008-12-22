Уряд поки не планує зниження ПДВ

Кабінет Міністрів України поки не готує законопроект про зниження податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання про те, до якого рівня може бути знижено цей податок, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Поки ми це не плануємо».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна» прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд виступає за зниження ПДВ і податку на прибуток.

Прем`єр повідомила, що на засіданні Кабміну 20 грудня планувалося схвалити законопроекти про зниження цих податків.