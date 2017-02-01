Майже 900 людей звернулися до пунктів обігріву в Авдіївці - МВС

00:14, 01 лютого 2017
Суспільство
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Станом на 22.00 вівторка, 31 січня, у мобільні пункти обігріву в Авдіївці звернулася 891 людина.

twitter.com/MVS_UA

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Серед тих, хто звернувся, 300 людей похилого віку і 186 дітей.

У місті працюють три польові кухні.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що ситуація в Авдіївці залишається складною, обстріли відбуваються постійно. Зокрема він повідомив, що дав доручення, щоб на постійній основі забезпечити людей питною і технічною водою.

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Теги: #Авдіївка