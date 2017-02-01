Майже 900 людей звернулися до пунктів обігріву в Авдіївці - МВС
00:14, 01 лютого 2017Суспільство
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Станом на 22.00 вівторка, 31 січня, у мобільні пункти обігріву в Авдіївці звернулася 891 людина.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Серед тих, хто звернувся, 300 людей похилого віку і 186 дітей.
У місті працюють три польові кухні.
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#Авдіївка Розгорнуто 7 мобільних пунктів обігріву:станом на 22:00 вже звернулося 891 особа, з них 300 людей похилого віку та 186 дітей -#МВСpic.twitter.com/Trq1G7M1pk— МВС України (@MVS_UA) January 31, 2017
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що ситуація в Авдіївці залишається складною, обстріли відбуваються постійно. Зокрема він повідомив, що дав доручення, щоб на постійній основі забезпечити людей питною і технічною водою.
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