Гройсман: ситуація в Авдіївці залишається складною, обстріли відбуваються постійно

Як передає корспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Щойно повернувся з колегами з Авдіївки і хочу поінформувати вас про те, що ситуація залишається складною. Насправді обстріли відбуваються постійно, це відчувається. Буквально в самому місті інтенсивність цих обстрілів достатньо висока", - зауважив Гройсман.

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За його словами, у Авдіївці він провів засідання оперативного штабу, який було сформовано вчора ввечері.

"Фактично сьогодні всі служби знають, що потрібно робити, але саме головне сьогодні - потурбуватись про людей, як про дітей, які знаходяться в Авдіївці, так і людей вже похилого віку", - сказав Гройсман.

Голова уряду повідомив, що пройшов вулицями міста, і наголосив, що "атмосфера дуже важка".

"Сьогодні в помешканнях ми підтримуємо ледве-ледве теплі батареї, щоб сама система функціонувала. Людям дуже непросто. Розгорнули за рішенням штабу з надзвичайних ситуацій намети. В принципі місто абсолютно всім забезпечене - продукти харчування, намети для обігріву, і в принципі, ми забезпечуватимемо в подальшому таку підтримку", - зауважив Гройсман.

Також він повідомив, що дав доручення, щоб на постійній основі забезпечити людей питною і технічною водою.