У Дніпрі СБУ затримала інтернет-сепаратиста

У 2014 році 27-річний працівник філії російської ІТ-компанії через Інтернет познайомився з терористами «ДНР/ЛНР», які воюють проти України на сході держави, повідомляє прес-центр СБ України.

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Виконуючи завдання бойовиків, зловмисник створив та адміністрував групи у соціальних мереж, де розповсюджував матеріали, спрямовані на дискредитацію державної влади в Україні, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.

Також поплічник терористів збирав та передавав подільникам данні про суспільно-політичну та соціальну ситуацію в Дніпропетровській області. Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у затриманого комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.