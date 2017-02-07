В українських аптеках зникають життєво необхідні медикаменти - ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Валентина Рубанчук витратила на пошук рятівних пігулок від тиску кілька днів, і лише в одній із десяти аптек їй пообіцяли відшукати препарат під замовлення. Отриманої коробочки жінці вистачить на місяць, а що буде далі – вона навіть не уявляє. Цей препарат вона вживає кілька років і замінити на інші боїться, бо його ледве підібрали – жоден інший не міг втримати тиск у нормі. "Мені шість разів підбирали, і було не те. Дуже важко підібрати – мене починає тут пекти, в мене вже був інфаркт один", - зізнається хвора на гіпертонію жінка.

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У подібній ситуації опинилися тисячі українців, які мають проблеми зі здоров'ям. Відшукати звичні для себе ліки відтепер їм складно.

"Сказали, що дали вказівку не продавати аж до квітня. Врегулюють ціни, а тоді будуть продавати", - переповідає почуте в аптеці інша хвора на гіпертонію Тетяна Гордієнко.

Продавці кажуть, що дефіцит вимушений: держава почала регулювати ціни та забороняти реалізувати певні різновиди ліків за завищеною, на її думку, вартістю. Фармацевти припинили замовляти ці препарати, а Кабмін згодом переніс впровадження "референтних цін" на два місяці пізніше, щоб уточнити вказані в документі позиції.

Нині ж аптеки поволі розпродують залишки закупленого колись. "Якщо не зміниться ця ситуація, то взагалі невідомо, чи буде з першого квітня імпорт поступати – на ті, які входять в цей перелік, препарати", - каже завідувачка аптекою Ірина Лапа.

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Директор однієї з мереж аптек Руслан Світлий додає, що найближчі тижні можуть стати критичними для покупців ліків від тиску, діабету і бронхіальної астми.

"Зараз нас чекає те, що за два-три тижні вимиються і ті залишки. І поки дистриб'ютори не побачать прозорих і чітких правил гри на законодавчому рівні, відрегульованих постановою, ніхто нічого не буде робити. Товар не буде завозитися в Україну, а аптечні мережі не будуть брати його під реалізацію, бо вони ризикують його не розпродати. А що ми отримаємо першого квітня – ніхто не розуміє і не знає", - каже він.

Натомість у Міністерстві охорони здоров'я України причини для дефіциту в аптеках не бачать.

"Підстав для того, щоб ліки зникали в аптеках, нема. Наш проект "Доступні ліки" буде розпочинати роботу з першого квітня, виділено 500 мільйонів", - запевнив заступник міністра Роман Ілик.

Отримати безкоштовні, гарантовані державою ліки від тиску, бронхіальної астми і цукрового діабету другого типу можна буде за рецептом. Але тільки з квітня, а от як до нього дожити хворим – питання залишається відкритим.