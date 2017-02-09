В Броварах у сауні знайшли тіло молодого священика, з ним були жінки - поліція

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції твердять, що разом із чоловіком у сауні були дві жінки, які втекли і їх тепер шукають. Але жодного криміналу в цьому інциденті немає – експертиза встановила, що слідів насильницької смерті немає, а причиною став відірваний тромб, через який зупинилося серце. Дослідження на вміст у крові алкоголю ще триває.

У закладі, на вивісці якого запрошують приходити "за насолодою", від двозначних послуг категорично відмежовуються. "У нас немає ніяких дівчат! Дівчата – ви знаєте, що це кримінально карається", - кажуть там. В адміністрації неофіційно розповіли, що ряси на відвідувачі не було, тож його належність до священичого сану не була очевидною. Постійним клієнтом чоловік не був, але того ранку прийшов за попереднім замовленням.

Читайте такожБажання монахів з гори Афон прочитати лекцію в Києві збурило Московський Патріархат

Відспівували отця Івана в монастирі Введення Пресвятої Богородиці, де він і служив, але коментувати обставини його смерті там не схотіли. Смерть у сауні служителі монастиря спростовують, а дехто взагалі твердив, що такого священика не знає, а от журналісти поводяться нахабно, бо знімають монастир без дозволу. Лише прибиральниця пригадала молодого протоієрея, якого охарактеризувала як чудову людину.

У митрополії УПЦ Московського патріархату впродовж дня уникали коментарів щодо смерті свого клірика. Лише надвечір поширили заяву про те, що тіло Івана Корнути було знайдене не в сауні у Броварах, а в парку в Борисполі – таку інформацію владика Климент начебто отримав від дружини і батьків священника.