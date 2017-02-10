Флешмоб на підтримку військових ветеранів "22 віджимання" знайшов у Дніпрі несподіване продовження (фото)
15:36, 10 лютого 2017Суспільство
539 0
Волонтери Дніпра почали новий флешмоб.
Всього за кілька годин - волонтерам перерахували 1500 грн / 056.ua
Дніпровські жінки-волонтери, які активно плетуть для АТОшників сітки-схованки, оголосили в соцмережі благодійний збір коштів для закупівлі сітки-основи, повідомляє "Дніпро Вечірній".
Кожного, хто хоче підтримати їх працю, просять перерахувати всього 22 грн.
"Ми розпочинаємо новий флешмоб! Ми не можемо віджиматися, але ми можемо робити маскхалати «Потвори» для снайперів і розвідників. Ми плетемо, шиємо труси, подушки... За 22 грн нам буде за що купити рибальську сітку, з якої ми зробимо цю красу".
Всього за кілька годин - волонтерам перерахували 1500 грн.
Фото: 056.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter