Стабілізаційний фонд отримає 800 мільйонів на іпотечне кредитування

Кабінет міністрів України в 2009 р. передбачив збільшення статутних капіталів «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», а також виділення 800 млн. грн. на іпотечне кредитування за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

Про це йдеться в законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 р. № 835-VI.