Білорусь скасувала заборону на в'їзд для Жадана

Влада Білорусі анулювала заборону на в’їзд українському письменнику Сергію Жадану. Рішення було прийнято протягом кількох годин, повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода.

«Те, що питання позитивно вирішилось, - це добре свідчення, що протиріч між нами немає. Дуже розраховую на те, що це не тенденція, а випадок», - сказав Жадан.

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Коментуючи рішення про скасування заборони, Жадан на своїй сторінці у Facebook написав, що «здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написане в путінських темниках».

Він додав, що дуже тішиться можливістю й надалі відвідувати Білорусь та поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері й не надали можливості зателефонувати у Посольство України.

Після цього силовики з’ясували в Комітеті держбезпеки Білорусі, що ще у 2015 році Жадану було заборонено в'їзд на територію Росії, що пояснювалося формулюванням "за причастность к террористической деятельности". «А оскільки Білорусь та Казахстан перебувають з РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном», - повідомляв сам потерпілий.

Також міліціонери запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп у паспорт про заборону в'їзду до Білорусі.

У зв’язку із затриманням письменника до МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз’яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макеєм ситуацію із затриманням у Мінську українського письменника.