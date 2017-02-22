На Львівщині водії влаштували мітинг на КПП "Шегині" (фото)

18:27, 22 лютого 2017
Суспільство
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Сьогодні, 22 лютого, власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили рух на КПП "Шегині".

прес-служба патрульної поліції Львова, 032.ua

Люди вимагали спростити розмитнення автомобілів, придбаних в Європі. Як повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова, участь в акції брали близько 30 чоловіків.

Вони рухалися по пішохідному переходу біля КПП, перешкоджаючи автомобільного руху.

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Відзначається, що сьогоднішня акція протесту повинна була тривати до 17:00.

Раніше повідомлялося, що 25 січня під Кабінетом міністрів проходив мітинг власників авто з іноземними номерними знаками.

Учасники акції вимагали прийняти зміни в Митний кодекс про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, яким передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілі з іноземною реєстрацією.

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Теги: #мітинг#автомобілі#реєстрація