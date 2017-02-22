На Львівщині водії влаштували мітинг на КПП "Шегині" (фото)

Люди вимагали спростити розмитнення автомобілів, придбаних в Європі. Як повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова, участь в акції брали близько 30 чоловіків.

Вони рухалися по пішохідному переходу біля КПП, перешкоджаючи автомобільного руху.

Читайте такожПоліція повідомила про відсутність грубих порушень під час блокування мітингувальниками в'їздів до Києва

Відзначається, що сьогоднішня акція протесту повинна була тривати до 17:00.

Раніше повідомлялося, що 25 січня під Кабінетом міністрів проходив мітинг власників авто з іноземними номерними знаками.

Учасники акції вимагали прийняти зміни в Митний кодекс про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, яким передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілі з іноземною реєстрацією.