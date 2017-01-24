Протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією перемістилися під Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.

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Водії та їхні автомобілі зібралися на площі перед будівлею. Акція проходить спокійно. Рух вулицею Грушевського відбувається у звичайному режимі.

Учасники акції спробували привернути до себе увагу, одночасно сигналячи своїми авто.

Як повідомляв УНІАН, на в’їздах до Києва близько 200 осіб беруть участь в акції щодо врегулювання транзиту автомобілів з іноземною реєстрацією, рух транспорту було ускладнено.

За даними поліції, близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в'їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття.

Учасники акції вимагають ухвалити зміни до Митного кодексу про врегулювання транзиту, тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, якими передбачено пом'якшення умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.