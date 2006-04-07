Кінах не дасть Баранівському ”закрити Росію”

Рада національної безпеки і оборони України виступає категорично проти заборони на ввезення м’ясо-молочної продукції з Росії.

Про це секретар РНБО Анатолій КІНАХ сказав сьогодні на брифінгу.

«Ми категорично проти тих позицій, які лунають з вуст міністра агарної політики БАРАНІВСЬКОГО», - сказав А.КІНАХ.

За його словами, РНБО не сприймає пропозиції штучної заборони по ввезенню в Україну м’ясної продукції. Мова йде про створення цивілізованих умов захисту внутрішнього ринку, не всупереч конкурентноздатності, зазначив А.КІНАХ. Він наголосив, що Україна має певні зобов’язання, на шляху інтеграції в європейський та світовий економічний простір.

«Ми впевнені, що найкращий захист національного виробника, внутрішнього ринку – це створення умов рівноправної конкуренції як в питаннях оподаткування, так і в питаннях грошово-кредитного забезпечення», - наголосив А.КІНАХ.

Він нагадав, що декілька місяців тому РНБО разом з Кабінетом Міністрів України відмовили Міністерству аграрної політики у запровадженні ліцензування експорту зерна, оскільки це могло призвести до штучного дефіциту та дестабілізації ціни.

Нагадаємо, що 6 квітня міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ заявив, що Україна має намір ввести заборону на ввезення тваринницької продукції з Росії.

«Днями буде закрита Росія. Документи всі підготовлені», - сказав міністр зазначивши, що заборона буде введена на всю тваринницьку продукцію, як м`ясну, так і молочну.