Ким, на вашу думку, є Надія Савченко? – опитування УНІАН

Наприкінці минулого тижня народний депутат Надія Савченко потрапила у черговий скандал – спочатку її звинуватили у підбурюванні бійців АТО покинути позиції на Донбасі та їхати "скидати злочинну владу".

Цього ж дня стало відомо, що Савченко разом з керівником українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном поїхала до так званої "ДНР".

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Нагадаємо, 25 травня 2016 року українська льотчиця, народний депутат України Надія Савченко у статусі справжньої героїні повернулася в Україну майже після 2 років полону спочатку у проросійських бойовиків на Донбасі, а потім в російському СІЗО.

Однак досить швидко ставлення в українському суспільстві до Савченко почало ставати не таким однозначним. Цьому сприяли її поїздка до Москви, переговори з бойовиками "ДНР" та низка неоднозначних заяв.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, ким, на їхню думку, насправді є Надія Савченко.