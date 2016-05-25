Перші кадри Надії Савченко на українській землі (фоторепортаж)

15:45, 25 травня 2016
Політика
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Українська льотчиця, народний депутат України Надія Савченко 25 травня повернулася в Україну майже після 2 років полону спочатку у проросійських бойовиків на Донбасі, а потім в російському СІЗО.

REUTERS

Довгоочікуване повернення Савченко на Батьківщину відбулася в рамках її обміну на двох російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, засуджених в Україні за участь в боях на Донбасі.

Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін взаємно "помилували" Савченко і Александрова з Єрофєєвим відповідно.

Надія Савченко нарешті в Україні
Надія Савченко нарешті в Україні /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надія Савченко ступила на рідну землю босоніж
Надія Савченко ступила на рідну землю босоніж /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Надія Савченко і Юлія Тимошенко
Надія Савченко і Юлія Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Віра Савченко в очікуванні прибуття сестри
Віра Савченко в очікуванні прибуття сестри /  © facebook Iryna Gerashchenko
Журналісти чекають прибуття літака з Надією Савченко
Журналісти чекають прибуття літака з Надією Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама Савченко перед прибуттям дочки
Мама Савченко перед прибуттям дочки /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама і сестра Савченко
Мама і сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Спільна прес-конференція Савченко і Порошенко в АПУ
Спільна прес-конференція Савченко і Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Порошенко вручив Савченко ''Золоту Зірку''
Порошенко вручив Савченко "Золоту Зірку" /  © facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Савченко перед відльотом з Росії
Савченко перед відльотом з Росії /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
Сестри Савченко в Україні
Сестри Савченко в Україні /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

Як повідомляв УНІАН, російський суд у березні цього року засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

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