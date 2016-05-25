Перші кадри Надії Савченко на українській землі (фоторепортаж)

Довгоочікуване повернення Савченко на Батьківщину відбулася в рамках її обміну на двох російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, засуджених в Україні за участь в боях на Донбасі.

Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін взаємно "помилували" Савченко і Александрова з Єрофєєвим відповідно.

Як повідомляв УНІАН, російський суд у березні цього року засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.