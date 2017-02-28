У Самборі військових годують кашею з хробаками: Полторак наказав провести розслідування (фото)

За даними прес-служби Міноборони, до військової частини вже виїхала група представників Міністерства оборони для здійснення перевірки.

Як зазначається, послуги з харчування у зазначеній військовій частині, згідно з договором, надає компанія ТОВ «Геус-груп», тому Полторак направив спеціальні мобільні групи до усіх військові частини, де послуги надає ця компанія.

Читайте такожЖахливі умови в казармах "Десни": Полторак звільнив трьох офіцерів (відео)

Окрім того, згідно з повідомленням, міністр оборони України звернувся до головного військового прокурора України з метою порушення карної справи щодо зазначених фактів та покарання винних.

Про відповідні порушення писали користувачі соцмереж, повідомляє Львівська газета. Зокрема, за їх словами, хробаки не лише у каші, а плавають і в напоях.

За даними газети, товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕУС-ГРУП» засноване 2 вересня 2014 року у м. Києві (офіс – м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8).

Засновники – Саєнко Олександр Володимирович, Генкін Аркадій Володимирович, Абрамов Володимир Олексійович. Керівник згідно із статутом – Саєнко Олександр.

Види діяльності : виробництво готової їжі та страв, їх постачання, вирощування овочів і баштанних культур, лісозаготівля, прісноводне рибальство, оптова торгівля фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надання послуг мобільного харчування.