У Самборі військових годують кашею з хробаками: Полторак наказав провести розслідування (фото)
Міністр оборони Степан Полторак призначив службове розслідування у зв’язку із інформацією, розповсюдженою у засобах масової інформації про незадовільний стан харчування у військовій частині, дислокованій у Самборі (Львівська область).
За даними прес-служби Міноборони, до військової частини вже виїхала група представників Міністерства оборони для здійснення перевірки.
Як зазначається, послуги з харчування у зазначеній військовій частині, згідно з договором, надає компанія ТОВ «Геус-груп», тому Полторак направив спеціальні мобільні групи до усіх військові частини, де послуги надає ця компанія.
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Окрім того, згідно з повідомленням, міністр оборони України звернувся до головного військового прокурора України з метою порушення карної справи щодо зазначених фактів та покарання винних.
Про відповідні порушення писали користувачі соцмереж, повідомляє Львівська газета. Зокрема, за їх словами, хробаки не лише у каші, а плавають і в напоях.
За даними газети, товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕУС-ГРУП» засноване 2 вересня 2014 року у м. Києві (офіс – м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8).
Засновники – Саєнко Олександр Володимирович, Генкін Аркадій Володимирович, Абрамов Володимир Олексійович. Керівник згідно із статутом – Саєнко Олександр.
Види діяльності : виробництво готової їжі та страв, їх постачання, вирощування овочів і баштанних культур, лісозаготівля, прісноводне рибальство, оптова торгівля фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надання послуг мобільного харчування.